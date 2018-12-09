Александр Беленов: В игре с нами у «Краснодара» была запредельная мотивация

Футбол 09 декабря 2018 22:01 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал итог матча 17-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

- Тяжелая была игра. Не сказал бы, что я много чего отразил, ребята здорово сыграли в обороне, за исключением одного момента. «Краснодар» - отличный клуб, здорово играет дома. У соперника был шанс обойти «Зенит». С нами у них была запредельная мотивация, играли больше в атаку. У нас тоже были хорошие эпизоды для взятия ворот. В первом тайме мы свою возможность не упустили. Во втором уже не получилось. Наверное, счет по игре.

- Вы довольны результатом встречи?

- Если вели в счете, значит, могли выиграть. А так, что есть, то есть? – цитирует Беленова «Матч ТВ».

Добавим, что после этой встречи «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Уфа» 3 марта на своем поле примет «Динамо».