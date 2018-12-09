Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле разгромила «Штутгарт» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 22:11Источник: «Советский спорт»

    Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле разгромила «Штутгарт»

    Менхенгладбахская «Боруссия» взяла верх над «Штутгартом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

    В составе хозяев поля голами отметились Раффаэл (69-я минута), Флориан Нойхаус (77) и Бенжамен Павар (84).

    Отметим, что на 83-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Эрик Томми.

    После этой победы «Боруссия» набрала 29 очков и вернулась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе 11 балов, занимает 11-е место.

    В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Хоффенхайма», а «Штутгарт» на своем поле встретится с «Гертой».

    #бундеслига#фк боруссия менхенгладбах#фк штутгарт
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