Дмитрий Стоцкий: «Краснодар» должен был побеждать «Уфу» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 22:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Дмитрий Стоцкий: «Краснодар» должен был побеждать «Уфу»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал ничью в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

    - Игрой довольны, ведь мы владели преимуществом по ходу матча, имели много моментов. Начали мы эту встречу, конечно, не очень хорошо. Делали простые ошибки, за это и поплатились, пропустили гол. А потом сравняли счет и давили. Но мяч не летел в ворота. В целом считаю, счет не отражает хода игры. Мы должны были побеждать.

    - Каково это было сыграть против своей бывшей команды?
    - Я не первый раз уже выхожу против «Уфы». Да, был рад увидеть всех ребят. С другой стороны, я профессионал. Давно уже всеми мыслями я с «Краснодаром», – цитирует Стоцкого «Матч ТВ».

    Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    #Футбол-Россия#рпл#фк уфа#фк краснодар#стоцкий дмитрий
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