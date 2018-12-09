Дмитрий Стоцкий: «Краснодар» должен был побеждать «Уфу»

Футбол 09 декабря 2018 22:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал ничью в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

- Игрой довольны, ведь мы владели преимуществом по ходу матча, имели много моментов. Начали мы эту встречу, конечно, не очень хорошо. Делали простые ошибки, за это и поплатились, пропустили гол. А потом сравняли счет и давили. Но мяч не летел в ворота. В целом считаю, счет не отражает хода игры. Мы должны были побеждать.

- Каково это было сыграть против своей бывшей команды?

- Я не первый раз уже выхожу против «Уфы». Да, был рад увидеть всех ребят. С другой стороны, я профессионал. Давно уже всеми мыслями я с «Краснодаром», – цитирует Стоцкого «Матч ТВ».

Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.