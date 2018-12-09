Александр Беленов: Весной постараемся исправить ситуацию и подняться выше - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 23:00Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Александр Беленов: Весной постараемся исправить ситуацию и подняться выше

    Голкипер «Уфы» Александр Беленов оценил первую половину сезона чемпионата России для своей команды.

    - Считаю, что у нас было больше позитива. Мы попали в Европу. Это было впервые для клуба и для республики. Но игра с «Рейнджерс» нас, конечно, надломила. Хотели пройти дальше в еврокубках, отдали много сил. В чемпионате России мы находимся внизу, это, конечно, давит психологически. Ну ничего. Весной постараемся подняться выше, исправить ситуацию, – цитирует Беленова «Матч ТВ».

    Добавим, что после 17 туров чемпионата России «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    #рпл#Футбол-Россия#фк уфа#беленов александр
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