Александр Беленов: Весной постараемся исправить ситуацию и подняться выше

Футбол 09 декабря 2018 23:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов оценил первую половину сезона чемпионата России для своей команды.

- Считаю, что у нас было больше позитива. Мы попали в Европу. Это было впервые для клуба и для республики. Но игра с «Рейнджерс» нас, конечно, надломила. Хотели пройти дальше в еврокубках, отдали много сил. В чемпионате России мы находимся внизу, это, конечно, давит психологически. Ну ничего. Весной постараемся подняться выше, исправить ситуацию, – цитирует Беленова «Матч ТВ».

Добавим, что после 17 туров чемпионата России «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.