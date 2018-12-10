Арьен Роббен: Теперь могу насладиться последними месяцами в "Баварии"

Футбол 10 декабря 2018 06:52 Источник: Kicker Автор: Спирин Дмитрий

Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен на встрече с болельщиками прокомментировал свое решение покинуть клуб будущим летом.

- Это серьезный шаг. Конечно, решение было принято не за один день. Я думаю, что сейчас наступило подходящее время для ухода из «Баварии». Я рад, что все решилось. Теперь я могу насладиться последними несколькими месяцами в клубе.

Продолжу ли я карьеру? Может быть, я закончу выступления. Но если получу предложение, в котором буду уверен на сто процентов, то могу продолжить играть, — цитирует 34-летнего Роббена Kicker.

Арьен Роббен перешел в «Баварию» летом 2009 года из мадридского «Реала» за 25 миллионов евро.