Арьен Роббен: Теперь могу насладиться последними месяцами в "Баварии" - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 06:52Источник: KickerАвтор: Спирин Дмитрий

    Арьен Роббен: Теперь могу насладиться последними месяцами в "Баварии"

    Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен на встрече с болельщиками прокомментировал свое решение покинуть клуб будущим летом.

    - Это серьезный шаг. Конечно, решение было принято не за один день. Я думаю, что сейчас наступило подходящее время для ухода из «Баварии». Я рад, что все решилось. Теперь я могу насладиться последними несколькими месяцами в клубе.

    Продолжу ли я карьеру? Может быть, я закончу выступления. Но если получу предложение, в котором буду уверен на сто процентов, то могу продолжить играть, — цитирует 34-летнего Роббена Kicker.

    Арьен Роббен перешел в «Баварию» летом 2009 года из мадридского «Реала» за 25 миллионов евро.

    #роббен арьен#фк бавария#бундеслига
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