Арьен Роббен: Теперь могу насладиться последними месяцами в "Баварии"

Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен на встрече с болельщиками прокомментировал свое решение покинуть клуб будущим летом.
- Это серьезный шаг. Конечно, решение было принято не за один день. Я думаю, что сейчас наступило подходящее время для ухода из «Баварии». Я рад, что все решилось. Теперь я могу насладиться последними несколькими месяцами в клубе.
Продолжу ли я карьеру? Может быть, я закончу выступления. Но если получу предложение, в котором буду уверен на сто процентов, то могу продолжить играть, — цитирует 34-летнего Роббена Kicker.
Арьен Роббен перешел в «Баварию» летом 2009 года из мадридского «Реала» за 25 миллионов евро.