Футбол 10 декабря 2018 09:39 Источник: ФИФА (FIFA) Автор: Спирин Дмитрий

Весной ФИФА рассмотрит предложения по созданию всемирной Лиги наций

В Париже состоялось первое заседание рабочей группы во главе с заместителем генерального секретаря ФИФА Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций и реформирования клубного чемпионата мира.