Весной ФИФА рассмотрит предложения по созданию всемирной Лиги наций - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 09:39Источник: ФИФА (FIFA)Автор: Спирин Дмитрий

    Весной ФИФА рассмотрит предложения по созданию всемирной Лиги наций

    В Париже состоялось первое заседание рабочей группы во главе с заместителем генерального секретаря ФИФА Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций и реформирования клубного чемпионата мира.

    Рабочей группе поручено рассмотреть технические и спортивные вопросы, касающиеся двух турниров:

    Обновленный клубный чемпионат мира – календарь, формат, число команд-участниц, распределение путевок.

    Всемирная Лига наций – календарь, формат, влияние турнира на квалификационные матчи в региональных конфедерациях.

    Рабочая группа представит соответствующие предложения на очередном заседании совета ФИФА, который пройдет 15 марта 2019 года в Майами.

    #фифа#лига наций уефа#Клубный чемпионат мира
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