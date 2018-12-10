Ибрагимович не вернется в "Милан"

Футбол 10 декабря 2018 11:36 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Спортивный директор «Милана» Леонардо исключил переход шведского нападающего американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно.

37-летний футболист останется в своем нынешнем клубе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sky Sports.

- Златан не перейдет в «Милан», так как дал слово «Гэлакси». Он много думал о переходе, но сразу сказал, что останется, если клуб удовлетворит все его условия. Ибрагимович не будет играть в «Милане». Могла бы получиться красивая история, но не в этот раз, - заявил Леонардо.

В минувшем сезоне Главной лиги соккера (MLS) Ибрагимович забил 20 мячей в 24 матчах.