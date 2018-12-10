Йоахим Лев: Не хотел бы оставаться в Германии после ухода из сборной

Футбол 10 декабря 2018 13:42 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил о готовности покинуть команду и рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

- Сейчас я думаю о том, что буду делать дальше. Я провел на этой должности много времени, и пришло время подумать, какой пост я хочу занять после. И я бы предпочел не оставаться в Германии. Вероятно, мое будущее пройдет за границей. «Реал»? Это интересный вариант для любого тренера, - цитирует Лева Marca.

Напомним, сборная Германии под руководством Лева не смогла выйти из группы на ЧМ-2018, а затем покинула дивизион А в Лиге наций УЕФА, где неудачно выступила в группе с командами Франции и Голландии.