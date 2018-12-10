Йоахим Лев: Не хотел бы оставаться в Германии после ухода из сборной - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 13:42Источник: MarcaАвтор: Спирин Дмитрий

    Йоахим Лев: Не хотел бы оставаться в Германии после ухода из сборной

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил о готовности покинуть команду и рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

    - Сейчас я думаю о том, что буду делать дальше. Я провел на этой должности много времени, и пришло время подумать, какой пост я хочу занять после. И я бы предпочел не оставаться в Германии. Вероятно, мое будущее пройдет за границей. «Реал»? Это интересный вариант для любого тренера, - цитирует Лева Marca.

    Напомним, сборная Германии под руководством Лева не смогла выйти из группы на ЧМ-2018, а затем покинула дивизион А в Лиге наций УЕФА, где неудачно выступила в группе с командами Франции и Голландии.

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