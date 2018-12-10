«Вильярреал» уволил Кальеху перед матчем со «Спартаком»

В субботу команда проиграла «Сельте» в примере.
Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
40-летний испанец возглавлял команду с 25 сентября 2017 года. Под его руководством «Вильярреал» финишировал на пятом месте в минувшем сезоне и получил право сыграть в Лиге Европы.
Однако в нынешнем сезоне «желтая субмарина» выступает неудачно: команда набрала 14 очков в 15 турах примеры и занимает 17-е место в турнирной таблице. В субботу «Вильярреал» потерпел поражение от «Сельты» (2:3) на «Эстадио де ла Серамика».
Отметим, что Кальеха играл за «Вильярреал» с 1999 по 2006 годы, а после завершения игровой карьеры тренировал юношеские команды клуба. С июля по сентябрь 2017 года он возглавлял «Вильярреал B».
Ожидается, что клуб объявит нового главного тренера в ближайшие часы.
Свой следующий матч «Вильярреал» проведет дома 13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».