«Вильярреал» уволил Кальеху перед матчем со «Спартаком» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 13:47Источник: ФК «Вильярреал»Автор: Липкин Антон

    «Вильярреал» уволил Кальеху перед матчем со «Спартаком»

    В субботу команда проиграла «Сельте» в примере.

    Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

    40-летний испанец возглавлял команду с 25 сентября 2017 года. Под его руководством «Вильярреал» финишировал на пятом месте в минувшем сезоне и получил право сыграть в Лиге Европы.

    Однако в нынешнем сезоне «желтая субмарина» выступает неудачно: команда набрала 14 очков в 15 турах примеры и занимает 17-е место в турнирной таблице. В субботу «Вильярреал» потерпел поражение от «Сельты» (2:3) на «Эстадио де ла Серамика».

    Отметим, что Кальеха играл за «Вильярреал» с 1999 по 2006 годы, а после завершения игровой карьеры тренировал юношеские команды клуба. С июля по сентябрь 2017 года он возглавлял «Вильярреал B».

    Ожидается, что клуб объявит нового главного тренера в ближайшие часы.

    Свой следующий матч «Вильярреал» проведет дома 13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

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