Константин Рауш: Матч с «Уралом» – лучший для «Динамо» в сезоне - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 14:32Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

    Константин Рауш: Матч с «Уралом» – лучший для «Динамо» в сезоне

    Бело-голубые одержали крупную победу в последнем туре перед перерывом.

    Защитник «Динамо» Константин Рауш после матча 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (4:0) на «Арене Химки» высказался об игре команды в первой половине сезона.

    – Считаю, это был лучший матч в исполнении «Динамо» в первой половине чемпионата, – приводит News.ru слова 28-летнего игрока. – Надо и дальше выступать в таком ключе. Жалко, что результат показали лишь в последней игре перед зимним перерывом.

    – С чем связано, что свой футбол бело-голубые показали лишь сейчас?
    – Не знаю. Тут все зависит от психологии. Взять домашние встречи с «Анжи» и «Енисеем». Мы провели не слишком уверенно эти игры и поплатились за это – потерпели два поражения. Сейчас же было уже некуда отступать, 17 очков нас явно не устраивали.

    В 17 турах «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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