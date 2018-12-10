Константин Рауш: Матч с «Уралом» – лучший для «Динамо» в сезоне

Футбол 10 декабря 2018 14:32 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Бело-голубые одержали крупную победу в последнем туре перед перерывом.

Защитник «Динамо» Константин Рауш после матча 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (4:0) на «Арене Химки» высказался об игре команды в первой половине сезона.

– Считаю, это был лучший матч в исполнении «Динамо» в первой половине чемпионата, – приводит News.ru слова 28-летнего игрока. – Надо и дальше выступать в таком ключе. Жалко, что результат показали лишь в последней игре перед зимним перерывом.

– С чем связано, что свой футбол бело-голубые показали лишь сейчас?

– Не знаю. Тут все зависит от психологии. Взять домашние встречи с «Анжи» и «Енисеем». Мы провели не слишком уверенно эти игры и поплатились за это – потерпели два поражения. Сейчас же было уже некуда отступать, 17 очков нас явно не устраивали.

В 17 турах «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.