Ким Чельстрем: Эмери мог бы стать успешным в «Спартаке», но было слишком много политики - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 14:59Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

    Ким Чельстрем: Эмери мог бы стать успешным в «Спартаке», но было слишком много политики

    Шведский футболист Ким Чельстрем выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год.

    Чельстрем рассказал о своей игре в московской команде под руководством Унаи Эмери, который на данный момент тренирует лондонский «Арсенал».

    «Унаи сразу произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне он очень нравился с человеческой стороны. Он находил время, чтобы сесть и поговорить о жизни. С первого дня сразу стало понятно, что он хороший человек, а не просто хороший тренер. Думаю, он мог бы стать успешным в «Спартаке», но было слишком много политики, которая сделала это невозможным. Думаю, он быстро это понял», - приводит слова Чельстрема BBC.

    Напомним, Эмери тренировал «Спартак» с 10 июня по 25 ноября 2012 года.

    #чельстрем ким#эмери унаи#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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