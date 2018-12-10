Ким Чельстрем: Эмери мог бы стать успешным в «Спартаке», но было слишком много политики

Футбол 10 декабря 2018 14:59 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

Шведский футболист Ким Чельстрем выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год.

Чельстрем рассказал о своей игре в московской команде под руководством Унаи Эмери, который на данный момент тренирует лондонский «Арсенал».

«Унаи сразу произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне он очень нравился с человеческой стороны. Он находил время, чтобы сесть и поговорить о жизни. С первого дня сразу стало понятно, что он хороший человек, а не просто хороший тренер. Думаю, он мог бы стать успешным в «Спартаке», но было слишком много политики, которая сделала это невозможным. Думаю, он быстро это понял», - приводит слова Чельстрема BBC.

Напомним, Эмери тренировал «Спартак» с 10 июня по 25 ноября 2012 года.