Артем Дзюба: Все говорят, что у «Зенита» космический состав, но количество – это не качество

Футбол 10 декабря 2018 16:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Форвард рассчитывает на усиление команды.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о составе команды в нынешнем сезоне.

«Хоть все и говорят, что у нас какой-то космический состав, много народу, но количество – это не качество, – сказал 30-летний нападающий в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Это большая проблема, и мы все надеемся, что зимой удастся усилиться.

Надеюсь, что Кристиан Нобоа восстановится как можно скорее, закончится ужас с Сашей Кокориным, добавятся еще какие-то игроки. Тогда мы будем намного сильнее, потому что нужна подпитка, иначе тяжело».

Напомним, «Зенит» впервые с 2014 года проиграл два матча подряд в премьер-лиге. В двух последних перед зимним перерывом турах лидер чемпионата потерпел поражения от «Арсенала» (2:4) и «Рубина» (1:2).

После 17 туров «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко.