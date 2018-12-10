Артем Дзюба: Все говорят, что у «Зенита» космический состав, но количество – это не качество - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 16:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Артем Дзюба: Все говорят, что у «Зенита» космический состав, но количество – это не качество

    Форвард рассчитывает на усиление команды.

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о составе команды в нынешнем сезоне.

    «Хоть все и говорят, что у нас какой-то космический состав, много народу, но количество – это не качество, – сказал 30-летний нападающий в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Это большая проблема, и мы все надеемся, что зимой удастся усилиться.

    Надеюсь, что Кристиан Нобоа восстановится как можно скорее, закончится ужас с Сашей Кокориным, добавятся еще какие-то игроки. Тогда мы будем намного сильнее, потому что нужна подпитка, иначе тяжело».

    Напомним, «Зенит» впервые с 2014 года проиграл два матча подряд в премьер-лиге. В двух последних перед зимним перерывом турах лидер чемпионата потерпел поражения от «Арсенала» (2:4) и «Рубина» (1:2).

    После 17 туров «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко.

    #рпл#фк зенит#дзюба артем#Возможные трансферы#Футбол-Россия
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