Хавьер Кальеха: Покидая «Вильярреал» я не чувствую свободы, это убивает меня

Футбол 10 декабря 2018 16:36 Источник: Football Espana Автор: Сметанникова Дарья

«Вильярреал» сегодня объявил об увольнении с поста главного тренера Хавьера Кальехи.

«Когда результатов нет, самая слабая и самая уязвимая часть команды — тренер. Надеюсь, команда будет хорошо выступать пол руководством нового тренера. Я пробовал разные стили игры и подходы, но, когда прибегал к ним, то чувствовал, будто предаю свои идеалы.

Я просто хочу сказать, что люблю этот клуб, люблю всех его работников. «Вильярреал» навсегда останется в моем сердце. Нам всем больно из-за того, как все закончилось, но я понимаю решение руководства.

Покидая пост, я не чувствую свободы, это убивает меня. Я сам из Вильярреала и хотел быть в клубе до конца», - приводит слова Кальехи Football Espana.

40-летний испанец возглавлял команду с 25 сентября 2017 года. Под его руководством «Вильярреал» финишировал на пятом месте в минувшем сезоне и получил право сыграть в Лиге Европы.

Свой следующий матч «Вильярреал» проведет дома 13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».