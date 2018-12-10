Хавьер Кальеха: Покидая «Вильярреал» я не чувствую свободы, это убивает меня - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 16:36Источник: Football EspanaАвтор: Сметанникова Дарья

    Хавьер Кальеха: Покидая «Вильярреал» я не чувствую свободы, это убивает меня

    «Вильярреал» сегодня объявил об увольнении с поста главного тренера Хавьера Кальехи.

    «Когда результатов нет, самая слабая и самая уязвимая часть команды — тренер. Надеюсь, команда будет хорошо выступать пол руководством нового тренера. Я пробовал разные стили игры и подходы, но, когда прибегал к ним, то чувствовал, будто предаю свои идеалы.

    Я просто хочу сказать, что люблю этот клуб, люблю всех его работников. «Вильярреал» навсегда останется в моем сердце. Нам всем больно из-за того, как все закончилось, но я понимаю решение руководства.

    Покидая пост, я не чувствую свободы, это убивает меня. Я сам из Вильярреала и хотел быть в клубе до конца», - приводит слова Кальехи Football Espana.

    40-летний испанец возглавлял команду с 25 сентября 2017 года. Под его руководством «Вильярреал» финишировал на пятом месте в минувшем сезоне и получил право сыграть в Лиге Европы.

    Свой следующий матч «Вильярреал» проведет дома 13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

    #кальеха хавьер#фк вильярреал#испанская примера
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