ЦСКА прилетел в Мадрид на матч с «Реалом» (фото)

Футбол 10 декабря 2018 17:18 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА сообщил, что прилетел в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

В Мадрид прилетели: вратари – Акинфеев, Помазун; защитники – Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников; полузащитники – Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович; нападающие – Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес.

Матч «Реал» - ЦСКА состоится 12 декабря в 20:55 мск.

На данный момент армейцы занимают четвертое место в группе G, имея в активе четыре очка.