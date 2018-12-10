ЦСКА прилетел в Мадрид на матч с «Реалом» (фото) - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 17:18Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    ЦСКА прилетел в Мадрид на матч с «Реалом» (фото)

    ЦСКА сообщил, что прилетел в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

    В Мадрид прилетели: вратари – Акинфеев, Помазун; защитники – Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников; полузащитники – Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович; нападающие – Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес.

    Матч «Реал» - ЦСКА состоится 12 декабря в 20:55 мск.

    На данный момент армейцы занимают четвертое место в группе G, имея в активе четыре очка.

    #фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия
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