ЦСКА прилетел в Мадрид на матч с «Реалом» (фото)

ЦСКА сообщил, что прилетел в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
В Мадрид прилетели: вратари – Акинфеев, Помазун; защитники – Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников; полузащитники – Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович; нападающие – Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес.
Матч «Реал» - ЦСКА состоится 12 декабря в 20:55 мск.
На данный момент армейцы занимают четвертое место в группе G, имея в активе четыре очка.
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Прошло без малого 5 часов и мы в Мадриде! На игру с «Реалом» прилетели: 🔴 Акинфеев, Помазун 🔵 Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников 🔴 Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович 🔵 Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес ⚽️ Матч — в среду в 20:55 по Москве . #РеалЦСКА #ЛигаЧемпионов #мыЦСКА #UCL
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)