Защитник «Рубина» Сорокин наряду с Месси и Салахом попал в команду недели по версии итальянского издания

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило символическую команду минувших выходных в европейских чемпионатах.

В команду попал Сорокин, принесший победу «Рубину» над «Зенитом». Помимо россиянина в символическую сборную попали: Руне Альменнинг Ярстейн («Герта»), Давид Луис («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар»), Брайс Мендес («Сельта»), Марко Груич («Герта»), Адриен Томассон («Страсбург»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм Юнайтед»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Gazzetta dello Sport's European Team of the Week includes @MoSalah, @DavidLuiz_4, @F_Andersoon and Marko Grujic.



So Liverpool get one of their current team and one of their players on loan in the selection. pic.twitter.com/52rKgaZFpT