ФК КАМАЗ предложил Бузовой стать спонсором клуба (видео) - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 18:01Источник: ФК КАМАЗАвтор: Сметанникова Дарья

    ФК КАМАЗ предложил Бузовой стать спонсором клуба (видео)

    Футбольный клуб КАМАЗ предложил телеведущей и певице Ольге Бузовой стать спонсором клуба и, если она согласится, подарить ей белоснежный грузовик.

    К Бузовой обратился представитель отдела маркетинга КАМАЗа, записавший видеообращение.

    «Уважаемая Ольга Игоревна Бузова. Мы внимательно изучили ваше творчество, социальные сети, концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы могли бы стать спонсором нашего клуба.

    КАМАЗ — клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков. Совместно с вами мы могли бы добиться больших успехов. Наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.

    Наше предложение является заманчивым. Если вы согласитесь, то сразу станете обладателем белоснежного грузовика КАМАЗ. Ольга, мы ждем вашего ответа. Ваш, футбольный клуб КАМАЗ», - говорится в обращении.

    Клуб из Набережных Челнов после первой части сезона ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье» занимает второе место.

    #фк камаз#бузова ольга#второй дивизион (пфл)#Футбол-Россия
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