Писарев утвержден главным тренером «Урожая»

Футбол 10 декабря 2018 18:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев стал наставником «Урожая», сообщает пресс-служба краснодарского края.

Ранее Писарев занимал должность спортивного директора «Урожая». Теперь специалист будет совмещать две должности.

На прошлой неделе по состоянию здоровья клуб покинул Евгений Калешин. Решение о назначении Писарева было принято акционерами и руководством «Урожая».

«Кандидатура Николая Николаевича в данных обстоятельствах является наиболее оптимальной. Специалист хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач», - говорится в сообщении.

«Урожай» после 15 матчей ПФЛ занимает второе место в зоне «Юг».