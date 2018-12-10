Писарев утвержден главным тренером «Урожая» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 18:26Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Писарев утвержден главным тренером «Урожая»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев стал наставником «Урожая», сообщает пресс-служба краснодарского края.

    Ранее Писарев занимал должность спортивного директора «Урожая». Теперь специалист будет совмещать две должности.

    На прошлой неделе по состоянию здоровья клуб покинул Евгений Калешин. Решение о назначении Писарева было принято акционерами и руководством «Урожая».

    «Кандидатура Николая Николаевича в данных обстоятельствах является наиболее оптимальной. Специалист хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач», - говорится в сообщении.

    «Урожай» после 15 матчей ПФЛ занимает второе место в зоне «Юг».

    #писарев николай#фк урожай#второй дивизион (пфл)#Футбол-Россия
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