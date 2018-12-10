Кержаков и его жена пройдут экспертизу с участием нарколога

Футбол 10 декабря 2018 18:49 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшему футболисту «Зенита» Александру Кержакову и его жене Милане наркологическую экспертизу.

«Эксперты должны ответить на 7 вопросов, в том числе страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них», - сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-служба городских судов (ОПС).

Данное определение было вынесено на очередном судебном заседании по рассмотрению исковых заявлений супругов друг к другу о расторжении брака, о взыскании алиментов и определении места жительства ребенка.