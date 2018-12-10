Игорь Корнеев: Выход «Локомотива» в Лигу Европы – хороший результат перед уходом на зимнюю паузу - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 19:46Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Игорь Корнеев: Выход «Локомотива» в Лигу Европы – хороший результат перед уходом на зимнюю паузу

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корневв поделился ожиданиями от матча с «Шальке» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Если «Локомотив» добьется выхода в Лигу Европы, то это будет хорошим результатом перед уходом на зимнюю паузу.

    Лига Европы — реальный уровень железнодорожников? Да, конечно. Если мы вспомним оба матча «Локомотива» с «Порту», то железнодорожники проиграли их в пух и прах. Если же говорить о встречах с «Шальке» и «Галатасараем», то там нужно было брать очки. Но португальцы выглядели в разы сильнее по всем параметрам. Может быть, неудачно был выбран план на игру или футболисты делали не то, что от них требовалось. Не знаю, тут виднее тренерскому штабу. Мы же видели разные матчи и таймы, когда «Локо» превосходил соперника. Но преимущество или процент владения мячом ни о чем не говорят. В Лиге чемпионов нужно забивать и обязательно доводить дело до конца», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится 11 декабря в Германии в 20:55 мск.

    #корнеев игорь#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#Футбол-Россия
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