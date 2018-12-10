Маринато Гилерме: «Локомотиву» не хватает фарта и концентрации

Футбол 10 декабря 2018 19:54 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

«Локомотив» мог сыграть лучше в Лиге чемпионов? Я согласен. И могу сказать, что это касается не только меня, а всей команды. Нам не хватает фарта и концентрации. Но завтра мы должны быть собранными, так как заканчиваем участие в Лиге чемпионов, и у нас еще есть шанс попасть в Лигу Европы», - цитирует Гилерме Sport24.ru.

Матч «Шальке» - «Локомотив» пройдет 11 декабря в Германии. Начало встречи в 20:55 мск.