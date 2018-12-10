Юрий Семин: Если «Локомотив» будет надеяться на «Шальке», то ничего не получится

Футбол 10 декабря 2018 20:07 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

«Мы всегда хотим играть первым номером. В Москве против «Шальке» мы как раз играли первым номером, но проиграли.

Всегда нужно рассчитывать на себя. У каждого свои задачи. Если надеяться на «Шальке», ничего не получится. За каждую игру в Лиге чемпионов платят деньги, это ответственный турнир, поэтому мы такие мысли даже не держим.

Насколько важен Бенедикт Хеведес для «Локомотива»? Важен, как и остальные 22 игрока, которые у нас есть», - цитирует Семина Sport24.ru.

Матч «Шальке» - «Локомотив» пройдет 11 декабря в Германии. Начало встречи в 20:55 мск.