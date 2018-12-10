Сергей Веденеев: Руководство «Зенита» ведет себя интеллигентно, но атмосфера в клубе явно ухудшилась - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 20:59Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Сергей Веденеев: Руководство «Зенита» ведет себя интеллигентно, но атмосфера в клубе явно ухудшилась

    На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ.

    Чемпион СССР в составе «Зенита » Сергей Веденеев отметил главные проблемы бывшей команды.

    "Можно точно сказать, что ни одна команда из пятерки лидеров не избежала проблем в первой части чемпионата. По составу любой из этой пятерки сильнее, чем соперники, и в каждом матче пытается играть с позиции силы. Но цельности нет в игре. Очень много ошибок допускается, мяч не держится. Из-за этого тратится большое количество энергии, что приводит к еще более серьезным ошибкам.

    Каждый матч требует полной самоотдачи, полной концентрации, а составы команд первой пятерки сильные, но не настолько, чтобы безболезненно проходит периоды усталости.

    Большие проблемы у "Спартака", "Локомотива", "Зенит" же эти проблемы не афиширует, руководство ведет себя интеллигентно, наружу ничего не выплескивается. Но атмосфера явно ухудшилась к концовке года", – цитирует Веденеева агентство «Р-Спорт».

    #Футбол-Россия#фк зенит#веденеев сергей
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