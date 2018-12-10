«Ахмат» обыграл «Арсенал» и поднялся на четыре позиции в турнирной таблице РПЛ

В Грозном состоялся матч 17-го тура российской премьер-лиги.
«Ахмат» на своем поле принимал тульский «Арсенал». Матч закончился победой хозяев со счетом – 2:0.
Счет в матче на 34-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Феррейра дос Сантон Раванелли. Уже в добавленное ко второму тайму время отличился Аблай Мбенге.
«Ахмат» уходит на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. «Арсенал» с 20 баллами располагается на 11-й позиции.
В 18-м туре грозненский клуб сыграет в гостях с «Рубином», а тульская команда примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 марта.
РПЛ
17-й тур
«Ахмат» - «Арсенал» 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 34 Раванелли, 2:0 - 95 Мбенг.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Исмаэл (Родолфо, 88), Бериша (Мбенг, 71), Иванов, Раванелли, Митришев (Садулаев, 91), Думбия.
«Арсенал»: Левашов, Альварес (Ожегович, 90), Григалава, Мохаммед, Комбаров, Костадинов (Горбатенко, 79), Бакаев, Кангва (Ткачев, 71), Мирзов, Беляев, Джорджевич.
Предупреждения: Костадинов (4), Семенов (31), Бакаев (55), Иванов (55), Мирзов (60), Раванелли (65), Мохаммед (66), Григалава (76), Исмаэл (80), Мбенг (86), Горбатенко (87), Уциев (93).