«Эвертон» вырвал ничью у «Уотфорда» благодаря голу Диня на 96-й минуте

Футбол 11 декабря 2018 01:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "ирисок".

Футболисты «Эвертона» разошлись миром в заключительном матче 16-го тура АПЛ против "Уотфорда" – 2:2.

Счет был открыт на 15-й минуте – после передачи Андре Гомеша отличился Ришарлисон. На 63-й минуте Шеймус Коулмен отправил мяч в собственные ворота, а на 65-й минуте Абдулайе Дукуре вывел «Уотфорд» вперед.

Мерсисайдский клуб мог сравнять счет на 68-й минуте, но Гилфи Сигурдссон не реализовал пенальти.

От поражения «ирисок» спас французский защитник Люка Динь, который сравнял счет в компенсированное время.

Таким образом, «Уотфорд» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в АПЛ. На счету «Эвертона» 24 очка и 7-я позиция.