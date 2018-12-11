«Эвертон» вырвал ничью у «Уотфорда» благодаря голу Диня на 96-й минуте - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 01:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Эвертон» вырвал ничью у «Уотфорда» благодаря голу Диня на 96-й минуте

    Встреча прошла на домашней арене "ирисок".

    Футболисты «Эвертона» разошлись миром в заключительном матче 16-го тура АПЛ против "Уотфорда" – 2:2.

    Счет был открыт на 15-й минуте – после передачи Андре Гомеша отличился Ришарлисон. На 63-й минуте Шеймус Коулмен отправил мяч в собственные ворота, а на 65-й минуте Абдулайе Дукуре вывел «Уотфорд» вперед.

    Мерсисайдский клуб мог сравнять счет на 68-й минуте, но Гилфи Сигурдссон не реализовал пенальти.

    От поражения «ирисок» спас французский защитник Люка Динь, который сравнял счет в компенсированное время.

    Таким образом, «Уотфорд» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в АПЛ. На счету «Эвертона» 24 очка и 7-я позиция.

    #апл#фк эвертон#фк уотфорд#динь люка
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