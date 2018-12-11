Гол Адуриса принес победу «Атлетику» над «Жироной» - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 01:31Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Гол Адуриса принес победу «Атлетику» над «Жироной»

    Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

    Футболисты «Атлетика» нанесли поражение «Жироне» в матче 15-го тура испанской примеры (1:0).

    Единственный гол был забит на 92-й минуте, а его автором стал 37-летний форвард Ариц Адурис, который реализовал пенальти.

    Таким образом, «Атлетик», набрав 14 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице примеры. «Жирона», у которой 21 балл, по-прежнему на 9-й позиции.

    В следующем туре «Атлетик» 17 декабря сыграет с «Алавесом», а «Жирона» днем ранее встретится в гостях с «Севильей».

    #испанская примера#фк атлетик#фк жирона#адурис ариц
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