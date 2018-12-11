Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть воля к победе и эмоций хватает

Футбол 11 декабря 2018 07:53 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

«Нам нужно сделать то, что мы должны, а дальше уже будет, как будет. На игру с «Шальке» надо подходить только с этими мыслями. У нашей команды есть воля к победе и эмоций хватает. Поэтому должны сделать всё от нас зависящее.

Думаю, что нам не нужно искать никакой дополнительной мотивации. Все в команде прекрасно понимают важность предстоящей игры. И вообще, думаю, что если у профессионального спортсмена пропадает мотивация хотя бы на один матч, то надо вешать бутсы на гвоздь и курить бамбук», - цитируют Мещерякова «Известия».

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.