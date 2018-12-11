Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть воля к победе и эмоций хватает - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 07:53Источник: «Известия»Автор: Сметанникова Дарья

    Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть воля к победе и эмоций хватает

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке».

    «Нам нужно сделать то, что мы должны, а дальше уже будет, как будет. На игру с «Шальке» надо подходить только с этими мыслями. У нашей команды есть воля к победе и эмоций хватает. Поэтому должны сделать всё от нас зависящее.

    Думаю, что нам не нужно искать никакой дополнительной мотивации. Все в команде прекрасно понимают важность предстоящей игры. И вообще, думаю, что если у профессионального спортсмена пропадает мотивация хотя бы на один матч, то надо вешать бутсы на гвоздь и курить бамбук», - цитируют Мещерякова «Известия».

    Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.

    #мещеряков анатолий#фк локомотив#фк шальке#лига чемпионов#Футбол-Россия
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