Игорь Шалимов: Назначив Мусаева, Галицкий воплотил свою мечту в жизнь

Футбол 11 декабря 2018 08:37 Источник: Телеканал «Россия 24» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов прокомментировал игру «Краснодара», который он ранее тренировал.

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

«Мусаев — молодой тренер, которого Сергей Галицкий (президент клуба, прим.ред) назначил, воплотив свою мечту в жизнь. Он изначально шел к тому, чтобы в первой команде «Краснодара» играло как можно больше воспитанников при своем тренере. Он к этому пришел.

Сейчас не за что критиковать ни Мусаева, ни «Краснодар». Команда играла и продолжает играть в свой футбол. У «Краснодара» на пять очков больше, чем за этот же период в прошлом году. Долгое время они были на втором месте, а сейчас вообще была возможность уйти на перерыв, всю зиму видя себя на первой строчке», - сказал Шалимов в эфире программы «Футбол России».