Игорь Шалимов: Назначив Мусаева, Галицкий воплотил свою мечту в жизнь - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Сан-Хосе Шаркс
    Нью-Джерси Дэвилз
    4
    2
    • Футбол11 декабря 2018 08:37Источник: Телеканал «Россия 24»Автор: Сметанникова Дарья

    Игорь Шалимов: Назначив Мусаева, Галицкий воплотил свою мечту в жизнь

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов прокомментировал игру «Краснодара», который он ранее тренировал.

    «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

    «Мусаев — молодой тренер, которого Сергей Галицкий (президент клуба, прим.ред) назначил, воплотив свою мечту в жизнь. Он изначально шел к тому, чтобы в первой команде «Краснодара» играло как можно больше воспитанников при своем тренере. Он к этому пришел.

    Сейчас не за что критиковать ни Мусаева, ни «Краснодар». Команда играла и продолжает играть в свой футбол. У «Краснодара» на пять очков больше, чем за этот же период в прошлом году. Долгое время они были на втором месте, а сейчас вообще была возможность уйти на перерыв, всю зиму видя себя на первой строчке», - сказал Шалимов в эфире программы «Футбол России».

    #мусаев мурад#шалимов игорь#галицкий сергей#фк краснодар#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта