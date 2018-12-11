Дмитрий Булыкин: Ничего неординарного в «Шальке» нет, их можно обыгрывать - Советский спорт
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Футбол11 декабря 2018 09:19Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Булыкин: Ничего неординарного в «Шальке» нет, их можно обыгрывать

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Шальке» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Победа над «Шальке» реальна, сейчас это не такой грозный соперник, не все у них ладится. Есть шансы, конечно. Все будет зависеть от ребят. Самое главное — хорошо настроиться, верить и с этими качествами выходить на игру. Тогда все возможно. Ничего неординарного в «Шальке» нет, с ним можно играть, можно обыгрывать. Учитывая, что на кону, ребята должны показать свой лучший футбол в последней игре», - приводит слова Булыкина «Р-Спорт».

Матч «Шальке» - «Локомотив» состоится сегодня, 11 декабря, в 20:55 мск. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в случае победы над «Шальке» и поражении «Галатасарая» в параллельном матче, «Локомотив» может рассчитывать на Лигу Европы.

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