Клеман Лангле: Игроки «Барселоны» всегда настраиваются на победу

Футбол 11 декабря 2018 12:26 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

Каталонцы примут «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал о настрое команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

«Мы подходим к матчу, как всегда это делают игроки «Барселоны»: с идеей победить и показать хорошую игру тем, кто придет на стадион, – приводит слова 23-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Мы довольны, что команда не пропускает в последних двух матчах в чемпионате, мы все вместе работаем ради этого.

У нас возникали трудности, но мы уверенно справились с ними. Когда мы атаковали, мы создавали проблему сопернику.

Я предпочитаю играть с Лео (Месси), чем против него, потому что он всегда способен забить или организовать гол. С «Эспаньолом» он сыграл невероятно. Я очень рад играть вместе с ним».

Напомним, матч «Барселона» – «Тоттенхэм» пройдет 11 декабря на «Камп Ноу». Начало – 23:00 (мск).

«Барселона» досрочно гарантировала себе первое место в группе B.