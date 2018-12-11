Клеман Лангле: Игроки «Барселоны» всегда настраиваются на победу - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 12:26Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Клеман Лангле: Игроки «Барселоны» всегда настраиваются на победу

    Каталонцы примут «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал о настрое команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    «Мы подходим к матчу, как всегда это делают игроки «Барселоны»: с идеей победить и показать хорошую игру тем, кто придет на стадион, – приводит слова 23-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Мы довольны, что команда не пропускает в последних двух матчах в чемпионате, мы все вместе работаем ради этого.

    У нас возникали трудности, но мы уверенно справились с ними. Когда мы атаковали, мы создавали проблему сопернику.

    Я предпочитаю играть с Лео (Месси), чем против него, потому что он всегда способен забить или организовать гол. С «Эспаньолом» он сыграл невероятно. Я очень рад играть вместе с ним».

    Напомним, матч «Барселона» – «Тоттенхэм» пройдет 11 декабря на «Камп Ноу». Начало – 23:00 (мск).

    «Барселона» досрочно гарантировала себе первое место в группе B.

    #лига чемпионов#фк барселона#фк тоттенхэм#испанская примера#апл#фк эспаньол#месси лионель
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