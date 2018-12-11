Серия пенальти в матче Испания – Россия стала самым популярным роликом в YouTube телеканала «Матч ТВ» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Юношеская лига УЕФА
    6-й тур
    начало в 14:00
    Галатасарай U19
    Порту U19
    0
    0
    • Футбол11 декабря 2018 12:44Источник: «Собеседник»Автор: Липкин Антон

    Серия пенальти в матче Испания – Россия стала самым популярным роликом в YouTube телеканала «Матч ТВ»

    Видео собрало почти четырех миллионов просмотров.

    В субботу телеканал «Матч ТВ» преодолел рубеж в миллион подписчиков в YouTube, сообщает «Собеседник».

    «Матч ТВ» имеет право на получение «золотой кнопки» – вознаграждения, установленного компанией в 2012 году за достижение уровня в миллион подписчиков.

    С момента, когда был зарегистрирован официальный аккаунт «Матч ТВ», телеканал загрузил в видеохостинг 3309 роликов, которые собрали более 300 миллионов просмотров.

    Самыми популярными роликами на канале стала серия пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия (3,9 млн), а также бои Федора Емельяненко с Челом Сонненом (3,4 млн просмотров) и Фрэнком Миром (2,7 млн).

    #чм-2018#сборная россии по футболу#сборная испании по футболу#Bellator (промоутерская компания)#емельяненко федор#соннен чел#мир фрэнк
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта