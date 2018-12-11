Серия пенальти в матче Испания – Россия стала самым популярным роликом в YouTube телеканала «Матч ТВ»

Футбол 11 декабря 2018 12:44 Источник: «Собеседник» Автор: Липкин Антон

Видео собрало почти четырех миллионов просмотров.

В субботу телеканал «Матч ТВ» преодолел рубеж в миллион подписчиков в YouTube, сообщает «Собеседник».

«Матч ТВ» имеет право на получение «золотой кнопки» – вознаграждения, установленного компанией в 2012 году за достижение уровня в миллион подписчиков.

С момента, когда был зарегистрирован официальный аккаунт «Матч ТВ», телеканал загрузил в видеохостинг 3309 роликов, которые собрали более 300 миллионов просмотров.

Самыми популярными роликами на канале стала серия пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия (3,9 млн), а также бои Федора Емельяненко с Челом Сонненом (3,4 млн просмотров) и Фрэнком Миром (2,7 млн).