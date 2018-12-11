«Эвертон» готов заплатить 40 миллионов евро за Огюстена

Футбол 11 декабря 2018 13:22 Источник: Get French Football News Автор: Липкин Антон

21-летний француз забил восемь голов в нынешнем сезоне за «РБ Лейпциг».

«Эвертон» готовит предложение «РБ Лейпциг» о трансфере форварда Жана-Кевена Огюстена, сообщает Get French Football News.

«Ириски» предлагают за 21-летнего француза 40 миллионов евро и рассчитывают оформить сделку уже в зимнее трансферное окно.

Воспитанник «Пари Сен-Жермен» выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2017 года. За полтора сезона он провел за команду 59 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь голевых передач.

Отметим, что контракт Огюстена с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сентябре форвард угодил в скандальную ситуацию из-за того, что отказался от вызова в молодежную сборную Франции.