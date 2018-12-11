«Эвертон» готов заплатить 40 миллионов евро за Огюстена - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    ХК Тамбов
    0
    0
    • Футбол11 декабря 2018 13:22Источник: Get French Football NewsАвтор: Липкин Антон

    «Эвертон» готов заплатить 40 миллионов евро за Огюстена

    21-летний француз забил восемь голов в нынешнем сезоне за «РБ Лейпциг».

    «Эвертон» готовит предложение «РБ Лейпциг» о трансфере форварда Жана-Кевена Огюстена, сообщает Get French Football News.

    «Ириски» предлагают за 21-летнего француза 40 миллионов евро и рассчитывают оформить сделку уже в зимнее трансферное окно.

    Воспитанник «Пари Сен-Жермен» выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2017 года. За полтора сезона он провел за команду 59 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь голевых передач.

    Отметим, что контракт Огюстена с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

    В сентябре форвард угодил в скандальную ситуацию из-за того, что отказался от вызова в молодежную сборную Франции.

    #апл#фк эвертон#огюстен жан-кевен#бундеслига#фк рб лейпциг#Возможные трансферы
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта