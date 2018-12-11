Альваро Одриосола: Роналду – легенда «Реала», но его прошлое

Футбол 11 декабря 2018 13:35 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением насчет высказывания своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, который заявил, что «Ювентус» больше похож на семью, чем мадридский клуб.

«Для меня мечта — играть за «Реал». Сейчас все хорошо: забил, отдал три голевые передачи. Это хороший результат для меня, я приношу пользу. Для меня это важно. Все, что происходит со мной, это положительно. Я могу завтра дебютировать в домашнем матче команды в Лиге чемпионов. Для меня и для команды это будет особенный матч. Слушать гимн команды, поддержку болельщиков на стадионе — это прекрасно. Я благодарен Лопетеги. Из-за обстоятельств различных его здесь больше нет, но я уважаю и разделяю его мнение. Мне надо работать и давать команде больше.

При Солари я получил свой шанс, игровое время. Делаю все, чтобы результат, который я приношу, был положительным. Я уважаю мнение Роналду и рад, что ему хорошо в «Ювентусе». Он легенда «Реала», но его прошлое. Что он говорит — это его дело. Наш клуб — большая семья, где собраны качественные игроки, чемпионы мира. Мы сплочены и полностью друг друга поддерживаем», - приводит слова Одриосолы Sport24.ru.