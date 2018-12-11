Альваро Одриосола: Роналду – легенда «Реала», но его прошлое - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 13:35Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Альваро Одриосола: Роналду – легенда «Реала», но его прошлое

    Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением насчет высказывания своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, который заявил, что «Ювентус» больше похож на семью, чем мадридский клуб.

    «Для меня мечта — играть за «Реал». Сейчас все хорошо: забил, отдал три голевые передачи. Это хороший результат для меня, я приношу пользу. Для меня это важно. Все, что происходит со мной, это положительно. Я могу завтра дебютировать в домашнем матче команды в Лиге чемпионов. Для меня и для команды это будет особенный матч. Слушать гимн команды, поддержку болельщиков на стадионе — это прекрасно. Я благодарен Лопетеги. Из-за обстоятельств различных его здесь больше нет, но я уважаю и разделяю его мнение. Мне надо работать и давать команде больше.

    При Солари я получил свой шанс, игровое время. Делаю все, чтобы результат, который я приношу, был положительным. Я уважаю мнение Роналду и рад, что ему хорошо в «Ювентусе». Он легенда «Реала», но его прошлое. Что он говорит — это его дело. Наш клуб — большая семья, где собраны качественные игроки, чемпионы мира. Мы сплочены и полностью друг друга поддерживаем», - приводит слова Одриосолы Sport24.ru.

    #одриосола альваро#фк реал мадрид#роналду криштиану#испанская примера
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