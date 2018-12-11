Юрий Семин: Почему Фарфан разыгрался ближе к зиме? Он не успел подготовиться к сезону после ЧМ - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 14:19Источник: ФК «Локомотив»Автор: Липкин Антон

    Юрий Семин: Почему Фарфан разыгрался ближе к зиме? Он не успел подготовиться к сезону после ЧМ

    Во вторник «Локомотив» сыграет с «Шальке» в своем последнем матче в этом году.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке» высказался о том, как изменится схема команды в связи с дисквалификацией защитника Ведрана Чорлуки, а также прокомментировал результативность перуанца Джефферсона Фарфана.

    – У нас так часто идут матчи, что мы определяемся со схемой в последний момент, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – На данный момент еще не определились. Завтра утром несколько футболистов должны сказать, готовы ли они выйти на поле. Кто? Это наш секрет.

    – Фарфан, как и в прошлом году, разыгрался ближе к зиме. С чем это связано?
    – Основной фактор в этом году – чемпионат мира. Фарфан отдал много сил. К старту чемпионата России просто не хватило времени на подготовку.

    Напомним, Фарфан забил в двух последних турах премьер-лиги: он отличился в матче со «Спартаком» и сделал дубль в ворота «Оренбурга».

    Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет 11 декабря на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. Начало – 20:55 (мск).

    #лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#семин юрий#чорлука ведран#фарфан джефферсон#рпл#бундеслига#чм-2018#Футбол-Россия
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