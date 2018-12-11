Черышев вошел в состав «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Футбол 11 декабря 2018 15:44 Источник: ФК «Валенсия» Автор: Липкин Антон

Испанцы обеспечили себе третье место в группе.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вошел в заявку команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «летучих мышей» включил в состав следующих игроков:

вратарь: Доменек, Нето;

защитники: Рубен Везу, Диакаби, Лато, Пиччини, Гарай, Васс;

полузащитники: Кондогбиа, Солер, Парехо, Черышев, Коклен, Ферран, Ли Кан Ин;

форварды: Родриго, Мина, Батшуйаи.

Матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 12 декабря на стадионе «Месталья». Начало – 23:00 (мск).

Напомним, при любом исходе матча «Валенсия» останется на третьем месте в группе H и продолжит выступление в Лиге Европы.

27-летний Черышев восстановился после травмы, из-за которой пропустил больше месяца, и дважды выходил на замену в матчах Кубка и чемпионата Испании.