Карло Анчелотти: Мы приготовили пирог, осталось положить сверху вишенку - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 16:10Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Карло Анчелотти: Мы приготовили пирог, осталось положить сверху вишенку

    «Наполи» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Будет тяжелый матч, – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА. – Надо сохранять концентрацию и играть максимально интенсивно. Сыграем в свой футбол и попробуем добиться результата.

    Если мы умно сыграем в фазе обороны и фазе атаки, то пройдем дальше. К тому же у нас есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку.

    Всякий матч сложен. «ПСЖ» тоже будет нелегко играть с «Црвеной Звездой», потому что в Лиге чемпионов любой стремится победить. У меня не будет времени смотреть матч «ПСЖ». Я буду сосредоточен на нашей игре в Ливерпуле».

    Матч «Ливерпуль» – «Наполи» пройдет 11 декабря. Начало – 23:00 (мск).

    Итальянцы лидируют в группе С, опережая «ПСЖ» на одно очко и «Ливерпуль» – на три.

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