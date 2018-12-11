Карло Анчелотти: Мы приготовили пирог, осталось положить сверху вишенку

Футбол 11 декабря 2018 16:10 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«Наполи» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Будет тяжелый матч, – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА. – Надо сохранять концентрацию и играть максимально интенсивно. Сыграем в свой футбол и попробуем добиться результата.

Если мы умно сыграем в фазе обороны и фазе атаки, то пройдем дальше. К тому же у нас есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку.

Всякий матч сложен. «ПСЖ» тоже будет нелегко играть с «Црвеной Звездой», потому что в Лиге чемпионов любой стремится победить. У меня не будет времени смотреть матч «ПСЖ». Я буду сосредоточен на нашей игре в Ливерпуле».

Матч «Ливерпуль» – «Наполи» пройдет 11 декабря. Начало – 23:00 (мск).

Итальянцы лидируют в группе С, опережая «ПСЖ» на одно очко и «Ливерпуль» – на три.