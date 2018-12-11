Адвокат: Лица, угрожающие Глушаковой, требуют, чтобы она отказалась от исковых требований по разделу имущества и алиментам

Футбол 11 декабря 2018 17:07 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Жена Глушакова подала заявление в полицию.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, подтвердил, что его подзащитная подала заявление в полицию по факту угроз в свой адрес.

«Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в ее адрес, – приводит «Чемпионат.com» слова Жорина. – Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде.

Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов. Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз».

Ранее стало известно о том, что полиция проверяет Глушакова из-за угрозы убийством.