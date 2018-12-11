Александр Мостовой: «Шальке» – команда, с которой «Локомотив» может играть

Футбол 11 декабря 2018 17:23 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

«Локомотив» сыграет в Гельзенкирхене в своем заключительном матче в Лиге чемпионов.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о шансах «Локомотива» на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Во вторник чемпионы России сыграют в гостях с «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. В случае победы «Локомотив» может подняться на третье место в группе D, опередив «Галатасарай», который в параллельном матче примет «Порту».

«Немцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, в этой встрече им ничего не нужно, – приводит «RT на русском» слова Мостового. – Москвичи же понимают, что для них это последний матч в Лиге чемпионов, поэтому приложат все силы для победы. При этом гельзенкирхенцы – команда, с которой «Локомотив» может играть».

Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет 11 декабря на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. Начало – 20:55 (мск).