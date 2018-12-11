Александр Мостовой: Непонятно, какая форма у Смолова - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 17:38Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

    Александр Мостовой: Непонятно, какая форма у Смолова

    Форвард забил три гола после перехода в «Локомотив».

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о форварде «Локомотива» Федоре Смолове.

    «Абсолютно непонятно, в каком состоянии он находится, – приводит «RT на русском» слова Мостового. – Конечно, Федор перешел в другую команду, но она не менее высокого уровня, чем та, в которой он играл.

    Ему было оказано доверие, он сразу получил место в основе, из-за чего пришлось несколько изменить амплуа Фарфана».

    Напомним, во вторник «Локомотив» сыграет в гостях с «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. Начало – 20:55 (мск).

    После перехода из «Краснодара» 28-летний Смолов провел 13 матчей за «Локомотив», в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

    #рпл#фк локомотив#смолов федор#мостовой александр#Футбол-Россия#лига чемпионов#фк шальке#бундеслига
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