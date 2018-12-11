«Локомотив» обыграл «Шальке» и вышел в раунд плей-офф Юношеской лиги УЕФА - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    «Локомотив» обыграл «Шальке» и вышел в раунд плей-офф Юношеской лиги УЕФА

    Красно-зеленые обошли «Галатасарай» по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

    «Локомотив» одержал победу над «Шальке» (4:1) в матче заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    Голы у российской команды забили Алексей Миронов, Николай Поярков, Владислав Карапузов и Тимур Сулейманов. Единственный мяч немцев на счету Мунира Меркана.

    Таким образом, «Локомотив» набрал десять очков и по разнице забитых и пропущенных голов опередил «Галатасарай», поднявшись на второе место, которое дает право сыграть в плей-офф Юношеской лиги.

    Юношеская лига УЕФА
    Групповой этап
    6-й тур

    «Шальке» (мол) – «Локомотив» (мол) – 1:4 (0:3)

    Голы: Миронов, 27 (пен) (0:1). Поярков, 33 (0:2). Карапузов, 39 (0:3). Сулейманов, 58 (0:4). Мерчан, 88 (1:4)

    «Шальке» (мол): Чанполат (Лензе, 46), Капарос, Бахман, Чан (Кросс, 30), Тио, Виеменн, Бискап (Джонс, 46), Ахренд (Хекк, 60), Сетурски, Мерчан, Йилдиз (Вольфф, 65)

    «Локомотив» (мол): Крайков, Магкеев, Лапшов, Гюрджан, Иосифов (Карапузов, 38), Поярков, Петров (Титков, 75), Черный (Сухарев, 80), Миронов, Цаллагов, Сулейманов (Куль, 75)

    Предупреждения: Гюрджан, 30. Магкеев, 40. Виеманн, 54. Сулейманов, 54. Миронов, 93

    #юношеская лига уефа#фк локомотив#фк шальке#Футбол-Россия
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