Сигурдссон извинился перед болбоем за инцидент во время матча против «Крыльев Советов»

Футбол 11 декабря 2018 18:05 Источник: ФК «Ростов» Автор: Гичунцев Артур

Игрок ударил мальчика мячом, а затем толкнул его.

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон извинился перед боллбоем за инцидент, произошедший во время матча 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

"После игры Рагнар встретился с воспитанником самарцев, принес ему свои извинения и подарил футболку", – говорится в сообщении "Ростова".

Напомним, за этот поступок главный арбитр встречи удалил исландца.

В текущем сезоне "Ростов" занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 24 очка.