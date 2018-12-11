Сигурдссон извинился перед болбоем за инцидент во время матча против «Крыльев Советов»

Игрок ударил мальчика мячом, а затем толкнул его.
Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон извинился перед боллбоем за инцидент, произошедший во время матча 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом сообщает клубная пресс-служба.
"После игры Рагнар встретился с воспитанником самарцев, принес ему свои извинения и подарил футболку", – говорится в сообщении "Ростова".
Напомним, за этот поступок главный арбитр встречи удалил исландца.
В текущем сезоне "Ростов" занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 24 очка.