Сигурдссон извинился перед болбоем за инцидент во время матча против «Крыльев Советов» - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 18:05Источник: ФК «Ростов»Автор: Гичунцев Артур

    Сигурдссон извинился перед болбоем за инцидент во время матча против «Крыльев Советов»

    Игрок ударил мальчика мячом, а затем толкнул его.

    Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон извинился перед боллбоем за инцидент, произошедший во время матча 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

    "После игры Рагнар встретился с воспитанником самарцев, принес ему свои извинения и подарил футболку", – говорится в сообщении "Ростова".

    Напомним, за этот поступок главный арбитр встречи удалил исландца.

    В текущем сезоне "Ростов" занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 24 очка.

    #Футбол-Россия#фк ростов#фк крылья советов#сигурдссон рагнар#рпл
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