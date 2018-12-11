«Шальке» – «Локомотив». Стартовые составы - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 19:53Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Шальке» – «Локомотив». Стартовые составы

    Встреча пройдет в Гельзенкирхене и стартует в 20.55 мск.

    Стали известны стартовые составы немецкого «Шальке» и московского «Локомотива» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Шальке»: Ферманн, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Тойхерт, Шопф, Налдо, Голер.

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Денисов, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    Отметим, что «Локо» утратил все шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но будет бороться за третье место в группе, дающее путевку в Лигу Европы.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке
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