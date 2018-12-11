Александр Катасонов: Если в каждом матче будем играть с такой же самоотдачей, бояться будут нас - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 20:28Источник: ФК «Локомотив»Автор: Гичунцев Артур

    Александр Катасонов: Если в каждом матче будем играть с такой же самоотдачей, бояться будут нас

    Об этом специалист заявил клубной пресс-службе.

    Главный тренер молодежки «Локомотива» Александр Катасонов высказался о победе над «Шальке» (4:1), а также прокомментировал выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

    – «Локомотив» вел 3:0 после первого тайма – этот счет нас устраивал. Что говорили команде в перерыве?
    – Мы изначально просили футболистов абстрагироваться от результата и получать удовольствие от игры. А получить его можно, когда смело играешь в атаке.

    Если дома мы немного опасались «Шальке», то сегодня ничья была равна поражению, поэтому думали только о победе. Владели подавляющим преимуществом, забили красивые голы. В перерыве сказал забить о счете. Что они как будто снова выходят на два тайма и играют на максимальных оборотах, идут в борьбу, держат мяч и хладнокровно используют моменты. Это один из самых важных матчей в карьере ребят, который поможет им в дальнейшем.

    – Кого хотите в плей-офф?
    – Любой интересный клуб-гранд. Нужно думать о том, чтобы ребята развивались и становились лучше. Если они в каждом матче будут играть с такой же самоотдачей, если будут так же тренироваться, ни «Челси», ни «Барселона», ни «Реал» нам не страшны. Бояться будут нас, – сказал специалист.

    #Футбол-Россия#юношеская лига уефа#фк локомотив#фк шальке#катасонов александр
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