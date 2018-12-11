«Галатасарай» проиграл «Порту», но вышел в плей-офф Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 22:51Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Галатасарай» проиграл «Порту», но вышел в плей-офф Лиги Европы

    Встреча прошла в Стамбуле

    Футболисты "Порту" нанесли домашнее поражение "Галатасараю" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:2.

    В составе победителей отличились Аугусто Фелипе (17-я минута), Мусса Марега (42, пенальти), а также Сержиу Оливейра (57).

    Два гола турецкой команды на счету Софьяна Фегули (45) и Эрена Дердийока (65). Отметим, что на 67-й минуте Фегули не сумел реализовать пенальти.

    Таким образом, "Порту" занял первое место в группе D и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а "Галатасарай" отправился в 1/16 финала Лиги Европы.

    Две другие команды этой группы – московский «Локомотив» и немецкий «Шальке» – провели свой матч сегодня. Россияне проиграли сопернику со счетом 0:1. В плей-офф Лиги чемпионов вышел клуб из Гельзенкирхена, а чемпион России, заняв последнее место в группе, остался без еврокубков.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк галатасарай#фк порту#фк локомотив#фк шальке
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