«Галатасарай» проиграл «Порту», но вышел в плей-офф Лиги Европы

Футбол 11 декабря 2018 22:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Стамбуле

Футболисты "Порту" нанесли домашнее поражение "Галатасараю" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:2.

В составе победителей отличились Аугусто Фелипе (17-я минута), Мусса Марега (42, пенальти), а также Сержиу Оливейра (57).

Два гола турецкой команды на счету Софьяна Фегули (45) и Эрена Дердийока (65). Отметим, что на 67-й минуте Фегули не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, "Порту" занял первое место в группе D и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а "Галатасарай" отправился в 1/16 финала Лиги Европы.

Две другие команды этой группы – московский «Локомотив» и немецкий «Шальке» – провели свой матч сегодня. Россияне проиграли сопернику со счетом 0:1. В плей-офф Лиги чемпионов вышел клуб из Гельзенкирхена, а чемпион России, заняв последнее место в группе, остался без еврокубков.