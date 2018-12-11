Сергей Юран: В ФК «Зоркий» будет играть красногорская молодежь

Футбол 11 декабря 2018 23:08 Источник: «Советский спорт»

ФК «Зоркий» (Красногорск) 17 декабря выходит из отпуска в обновленном составе. Костяк команды составила молодежь – выходцы из красногорской футбольной Академии Сергея Юрана. Академия насчитывает в настоящее время около 1100 воспитанников, и часто упоминания о ней в прессе сопровождаются словами «знаменитая на всю Московскую область».

Готовность команды второго дивизиона ко второй части чемпионата прокомментировал «Советскому спорту» главный тренер команды Сергей Юран.

– Мы изначально делаем ставку на молодых, местных ребят, выходцев из Красногорского района. Омолодить команду в значительной степени получилось благодаря работе нашей футбольной академии. Не только омолодить, но и сделать, скажем так, более красногорской. Сейчас трудно представить себе красногорского мальчишку, который бы не мечтал к нам попасть. Во второй части чемпионата мы своими глазами увидим красногорскую молодежь на поле, в игре, в деле, – поделился своими замыслами Юран.