Сергей Юран: В ФК «Зоркий» будет играть красногорская молодежь - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 23:08Источник: «Советский спорт»

    Сергей Юран: В ФК «Зоркий» будет играть красногорская молодежь

    ФК «Зоркий» (Красногорск) 17 декабря выходит из отпуска в обновленном составе. Костяк команды составила молодежь – выходцы из красногорской футбольной Академии Сергея Юрана. Академия насчитывает в настоящее время около 1100 воспитанников, и часто упоминания о ней в прессе сопровождаются словами «знаменитая на всю Московскую область».

    Готовность команды второго дивизиона ко второй части чемпионата прокомментировал «Советскому спорту» главный тренер команды Сергей Юран.

    – Мы изначально делаем ставку на молодых, местных ребят, выходцев из Красногорского района. Омолодить команду в значительной степени получилось благодаря работе нашей футбольной академии. Не только омолодить, но и сделать, скажем так, более красногорской. Сейчас трудно представить себе красногорского мальчишку, который бы не мечтал к нам попасть. Во второй части чемпионата мы своими глазами увидим красногорскую молодежь на поле, в игре, в деле, – поделился своими замыслами Юран.

    #юран сергей#фк зоркий#Футбол-Россия#второй дивизион (пфл)
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