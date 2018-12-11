Маринато Гилерме: Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 23:10Источник: Sport24.ru

    Маринато Гилерме: Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме – о поражении от «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.

    Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола. Перед вторым таймом я сказал, что нужно больше рисковать, особенно с учетом того, как в параллельном матче играли «Порту» и «Галатасарай». У нас не получилось, не хватило спокойствия. Нужно играть быстро, но в то же время спокойно.

    В этой Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с «Порту» мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо.

    Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в ЛЧ впервые. Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже все будет по-другому, – приводит слова Гилерме Sport24.ru со ссылкой на «Матч Премьер».

    Напомним, железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#гилерме маринато
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