Бенедикт Хеведес: Обязаны были гораздо больше атаковать, но нам не хватило сил

Футбол 11 декабря 2018 23:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес – о поражении от «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Мне грустно. Мы плохо играли. Удерживали ничейный счет до 90-й минуты, но произошло то же самое, что и в Москве, когда мы проиграли в добавленное время. Не могу сказать, что мы это заслужили, но мы должны принять этот результат, хоть мы и очень разочарованы.

Мы действительно не стремились идти в атаку. В первую очередь была задача хорошо отрабатывать в обороне. Мы ждали стандартных положений, штрафных ударов, контратак, и у нас был один шанс, но мы им не воспользовались.

Во втором тайме нам не хватало остроты в атаке, мы обязаны были гораздо больше атаковать, но нам не хватило сил. В последние две недели мы потратили очень много энергии на матчи чемпионата и Кубка, возможно, этой энергии нам и не хватило, – заявил Хеведес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» с тремя очками занял четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны.