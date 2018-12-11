Бенедикт Хеведес: Обязаны были гораздо больше атаковать, но нам не хватило сил - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 23:38Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Бенедикт Хеведес: Обязаны были гораздо больше атаковать, но нам не хватило сил

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес – о поражении от «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – Мне грустно. Мы плохо играли. Удерживали ничейный счет до 90-й минуты, но произошло то же самое, что и в Москве, когда мы проиграли в добавленное время. Не могу сказать, что мы это заслужили, но мы должны принять этот результат, хоть мы и очень разочарованы.

    Мы действительно не стремились идти в атаку. В первую очередь была задача хорошо отрабатывать в обороне. Мы ждали стандартных положений, штрафных ударов, контратак, и у нас был один шанс, но мы им не воспользовались.

    Во втором тайме нам не хватало остроты в атаке, мы обязаны были гораздо больше атаковать, но нам не хватило сил. В последние две недели мы потратили очень много энергии на матчи чемпионата и Кубка, возможно, этой энергии нам и не хватило, – заявил Хеведес в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, «Локомотив» с тремя очками занял четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#хеведес бенедикт
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