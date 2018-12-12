Геннадий Костылев: Один раз у ЦСКА получилось отнять у "Реала" очки, значит, это возможно - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 13:46Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Спирин Дмитрий

    Геннадий Костылев: Один раз у ЦСКА получилось отнять у "Реала" очки, значит, это возможно

    Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".

    - Хотелось бы увидеть то, что было в Москве. Один раз получилось отнять у "Реала" очки, значит, это возможно. Думаю, "армейцы" так же построят игру, как и в первом матче, будут атаковать. Другое дело, что давление на ворота ЦСКА наверняка будет больше. Очень хотелось бы, чтобы ребята его выдержали и перед Новым годом порадовали своих болельщиков.

    Шанс есть. Все возможно. Нужно еще учитывать, кому мадридцы дадут отдохнуть, кого выпустят на поле. Возможно, дадут шанс молодым игрокам проявить себя. Гадать не хочу. Но там очень требовательная публика на трибунах, поэтому новичков они ставят осторожно. Но у них резервный состав такой, что по силе он не уступает ЦСКА. Можно из резерва несколько человек поставить, и они окажутся еще сильнее, - цитирует Костылева "Евро-футбол.ру".

    Матч "Реал" - ЦСКА начнется 12 декабря в 20:55 мск. на "Сантьяго Бернабеу".

    В Москве армейцы сумели обыграть королевский клуб со счетом 1:0 благодаря голу Николы Влашича.

    #фк цска#фк реал мадрид#костылев геннадий#лига чемпионов#Футбол-Россия
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