Томас Тухель: «ПСЖ» пришлось трудно в такой группе, особенно после поражения в Ливерпуле - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 16:33Источник: L'EquipeАвтор: Липкин Антон

    Томас Тухель: «ПСЖ» пришлось трудно в такой группе, особенно после поражения в Ливерпуле

    Чемпион Франции занял первое место в группе Лиги чемпионов после победы над «Црвеной Звездой».

    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (4:1) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

    «Мы сыграли тем же составом, что в матче с «Ливерпулем», – приводит LEquipe слова Тухеля. – Мы обрели команду. Победить было крайне сложно, и ребята сыграли прекрасно.

    Мы хорошо провели начало. Соперник сильно рисковал, и мы допускали простые ошибки. Мне очень понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч. Мы владели инициативой и также много рисковали, иногда оставляя свободные пространства.

    Теперь мы в 1/8 финала. Хочу поздравить с этим игроков и персонал. У нас была непростая группа. Нам пришлось трудно, особенно после первого матча в Ливерпуле (2:3). Команда показала, что способна играть вместе».

    Напомним, победа в Белграде и поражение «Наполи» в Ливерпуле вывели «ПСЖ» на первое место в группе C.

    Жеребьевка 1/8 финала пройдет 17 декабря.

    #лига чемпионов#фк псж#фк црвена звезда#тухель томас#фк ливерпуль#лига 1#чемпионат сербии по футболу#апл
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