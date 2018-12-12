Томас Тухель: «ПСЖ» пришлось трудно в такой группе, особенно после поражения в Ливерпуле

Футбол 12 декабря 2018 16:33 Источник: L'Equipe Автор: Липкин Антон

Чемпион Франции занял первое место в группе Лиги чемпионов после победы над «Црвеной Звездой».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (4:1) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

«Мы сыграли тем же составом, что в матче с «Ливерпулем», – приводит L’Equipe слова Тухеля. – Мы обрели команду. Победить было крайне сложно, и ребята сыграли прекрасно.

Мы хорошо провели начало. Соперник сильно рисковал, и мы допускали простые ошибки. Мне очень понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч. Мы владели инициативой и также много рисковали, иногда оставляя свободные пространства.

Теперь мы в 1/8 финала. Хочу поздравить с этим игроков и персонал. У нас была непростая группа. Нам пришлось трудно, особенно после первого матча в Ливерпуле (2:3). Команда показала, что способна играть вместе».

Напомним, победа в Белграде и поражение «Наполи» в Ливерпуле вывели «ПСЖ» на первое место в группе C.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 17 декабря.