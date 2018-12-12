Эрнесто Вальверде: Гол Дембеле? Только большой игрок способен забить такой мяч

Главный тренер «Барселоны» похвалил француза после матча с «Тоттенхэмом».
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда Усмана Дембеле в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:1) на «Камп Ноу».
21-летний француз, которым были недовольны в клубе из-за проблем с дисциплиной, забил единственный гол каталонцев.
«Дембеле забил превосходный гол, – приводит L’Equipe слова Вальверде. – Только большой игрок способен на такое. Мы довольны им.
Что касается всего остального, мы постараемся решить это внутри клуба. Надеюсь, он продолжит радовать нас.
Решены ли проблемы? Посмотрим, завтра тренировка. В любом случае его гол принес нам душевное спокойствие после того, как мы контролировали игру».
В нынешнем сезоне Дембеле провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять голевых передач.