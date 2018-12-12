Эрнесто Вальверде: Гол Дембеле? Только большой игрок способен забить такой мяч - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 17:24Источник: L'EquipeАвтор: Липкин Антон

    Эрнесто Вальверде: Гол Дембеле? Только большой игрок способен забить такой мяч

    Главный тренер «Барселоны» похвалил француза после матча с «Тоттенхэмом».

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда Усмана Дембеле в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:1) на «Камп Ноу».

    21-летний француз, которым были недовольны в клубе из-за проблем с дисциплиной, забил единственный гол каталонцев.

    «Дембеле забил превосходный гол, – приводит LEquipe слова Вальверде. – Только большой игрок способен на такое. Мы довольны им.

    Что касается всего остального, мы постараемся решить это внутри клуба. Надеюсь, он продолжит радовать нас.

    Решены ли проблемы? Посмотрим, завтра тренировка. В любом случае его гол принес нам душевное спокойствие после того, как мы контролировали игру».

    В нынешнем сезоне Дембеле провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять голевых передач.

    #лига чемпионов#фк барселона#фк тоттенхэм#вальверде эрнесто#дембеле усман#испанская примера#апл
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