Эрнесто Вальверде: Гол Дембеле? Только большой игрок способен забить такой мяч

Футбол 12 декабря 2018 17:24 Источник: L'Equipe Автор: Липкин Антон

Главный тренер «Барселоны» похвалил француза после матча с «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру форварда Усмана Дембеле в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:1) на «Камп Ноу».

21-летний француз, которым были недовольны в клубе из-за проблем с дисциплиной, забил единственный гол каталонцев.

«Дембеле забил превосходный гол, – приводит L’Equipe слова Вальверде. – Только большой игрок способен на такое. Мы довольны им.

Что касается всего остального, мы постараемся решить это внутри клуба. Надеюсь, он продолжит радовать нас.

Решены ли проблемы? Посмотрим, завтра тренировка. В любом случае его гол принес нам душевное спокойствие после того, как мы контролировали игру».

В нынешнем сезоне Дембеле провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять голевых передач.