Жозе Моуринью: С «Валенсией» сыграют те, кто не так часто выходит на поле - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 17:45Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Жозе Моуринью: С «Валенсией» сыграют те, кто не так часто выходит на поле

    «Манчестер Юнайтед» завершит групповой этап Лиги чемпионов матчем в Испании.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о том, кто может выйти на поле в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

    «У нас есть футболисты, которым необходимо играть, – приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА. – У нас есть футболисты, которые заслуживают играть. Поэтому вместо того, чтобы оставить несколько человек в Манчестере, мы будем играть силами основного состава.

    Сыграют те, кто посвежее, кто не так часто выходит на поле. Надеюсь, вместе с игроками основы нашему составу хватит опыта, чтобы выступить на максимально высоком уровне. Надеюсь, они положительно повлияют на команду».

    Напомним, матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 12 декабря на стадионе «Месталья». Начало – 23:00 (мск).

    «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе выход в 1/8 финала, при этом сохраняет шансы опередить «Ювентус» и подняться на первое место. «Валенсия» точно останется третьей и продолжит выступление в Лиге Европы.

    #лига чемпионов#фк манчестер юнайтед#фк валенсия#моуринью жозе#апл#испанская примера
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